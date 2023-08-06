中職／獅隊新洋投抵台要等等 餅總：因為是巴拿馬籍

統一獅隊等候回覆已久的新洋投，近日終於現蹤，33歲右投戴加多（Randall Delgado）將披上獅隊戰袍，但抵台時間恐怕要再等等，總教練林岳平指出癥結點，「因為他是巴拿馬籍，沒有建交。」必須辦完工作簽證才能來台，不像其他洋投可以循觀光簽證來台再補工作簽證。

獅隊尚未公布簽約，美國獨立聯盟湖國碼頭犬隊昨天先一步揭露，戴加多的合約已被獅隊買斷，他曾在大聯盟打滾8年，2011到18年先後效力勇士、響尾蛇隊，出賽271場（53場先發），取得30勝29敗、防禦率4.10。

對於新洋投的抵台時間，林岳平表示，「他比較麻煩，他是巴拿馬籍，沒有建交，辦好工作證才能進到台灣，程序上會比其他洋投慢一個禮拜左右，但來了就能上場。」

戴加多今年已經來過台灣一趟，就是在3月世界棒球經典賽披上巴拿馬隊球衣，對餅總所率領的中華隊中繼2.2局，被敲5安打、失1分，送出3K，他也是該役的勝利投手，當時直球球速落在90、91哩，較倚賴變化球。

林岳平表示，看影片時，公司就有提到這位是巴拿馬經典賽國手，回頭再看他經典賽的影片，看起來是屬於比較經驗型的投手，「滿有經驗，速度也沒有慢到什麼程度，不是剛速的那種，但是基本的速度應該有。」