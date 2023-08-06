U12世界盃／「全村的希望」！黃譯皜自信腳程愛張育成、王威晨

U12世界盃棒球賽「全村的希望」黃譯皜目前累積6安3盜壘、表現不差，他自評腳程是隊中第2快，攻守表現平均，偶像除了原本的王威晨，還多了經典賽關鍵時刻會開轟的張育成。

U12世界盃棒球賽在台南亞太國際棒球訓練中心舉行，中華隊預賽5戰全勝晉級複賽，複賽依序擊敗多明尼加、韓國，昨天不敵美國，今天冠軍戰將再與美國隊交手。

中華隊主場優勢，比賽時觀眾席會有許多球員的親友，高舉球員看板加油，黃譯皜的爸媽自製「全村的希望黃譯皜」加油布條，黃譯皜笑說也有看到，但沒有什麼特別的感覺，被問起是否是花蓮縣光復鄉南富村最會打棒球的12歲球員，他自信點頭。

黃譯皜此次目前為止打擊表現累積6支安打，包括2支二壘打，貢獻3分打點，選到4次保送、跑出3次盜壘成功，對澳洲隊投球，投1局無失分。

中華隊教練團透露，原本在決定開路先鋒第1棒人選時有考慮過其他球員，但黃譯皜在太巴塱母隊也是打第1棒，習慣這個角色、也很稱職。

黃譯皜自信腳程好可以打第1棒，「我是全隊第2快，只比黃季烜慢一點，他真的跑很快，跟國中生一樣」。黃季烜目前累積4次盜壘成功。

黃譯皜的偶像是中職中信兄弟的王威晨，因為王威晨腳程快，但現在多了一個偶像是旅美波士頓紅襪隊台灣好手張育成，「因為他經典賽關鍵時刻可以打全壘打」，同樣是阿美族的黃譯皜也希望跟偶像看齊。