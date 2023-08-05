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中職／范國宸砲轟德保拉超客氣 笑說「剛好遇到順風」

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
中華職棒今天由富邦悍將對上中信兄弟，三局下范國宸敲出一發帶有兩分打點的全壘打。記者葉信菉／攝影
中華職棒今天由富邦悍將對上中信兄弟，三局下范國宸敲出一發帶有兩分打點的全壘打。記者葉信菉／攝影

富邦悍將隊今天在新莊主場對中信兄弟隊之戰，全場揮出12支安打，包括3局下范國宸、林哲瑄開轟，終場6：2獲勝；范國宸4打數2安打，3局下轟出中左外野兩分砲，本季第8轟、生涯第40轟出爐，今年第4次獲選單場MVP，賽後笑說：「現場風勢很大。」

范國宸3局下砲轟兄弟洋投德保拉，幫助悍將隊拉開比數差距，賽後談到這支全壘打，他說：「德保拉是不錯的投手，給我們一點機會就要好好把握，賽前教練也有提醒，一場比賽可能只有一、兩次機會可以突破。」

悍將隊今天面對德保拉，前3局就從他的手中攻下5分奠定勝基，范國宸很客氣形容，這支兩分砲「風很大」、「剛好遇到順風」。

范國宸目前8轟是全隊最多，但打擊率只有2成59，他表示，下半季打到現在，狀況優於上半季，希望可以維持好手感到球季結束；上半季太急躁、想做更多事，未把基本的東西做好，有點太急了。

兄弟今天打完前6局2：5落後，7局上一出局攻占滿壘，悍將隊洋投富藍戈解決兩名打者化解危機，中繼1.2局未失分，最快球速飆到157公里，總教練丘昌榮認為他的表現非常關鍵。

范國宸 德保拉 富邦悍將 中信兄弟

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