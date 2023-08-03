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U12世界盃／邱亞恩4.1局8K+葉壘拆彈 中華隊4:0退多明尼加奪6連勝

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U12世界盃／邱亞恩4.1局8K+葉壘拆彈 中華隊6連勝

聯合報／ 記者蘇志畬／台南即時報導
U12世界盃少棒賽複賽第一天，中華隊先發投手邱亞恩。記者蘇志畬／攝影
U12世界盃少棒賽複賽第一天，中華隊先發投手邱亞恩。記者蘇志畬／攝影

中華隊在U12世界盃少棒賽複賽首戰延續不敗之身，先發投手邱亞恩4.1局8K好投，幫助自己登上三振王寶座，加上打線趁勢攻下的3分大局，以4：0擊敗多明尼加隊，加上預賽已是6連勝。

邱亞恩1局下雖然因隊友失誤加上暴投，讓對手在1出局後攻占三壘，但接下來2次三振凍結壘包，後續直到4局下才被敲出第1支安打，但依舊力保不失，直到5局下1出局後突然「走鐘」，連投3次四壞保送，只能退場休息。

中華隊換上「拆彈王」葉壘，前兩次登板都負責解決危機的他，面對1出局、滿壘，成功讓對手敲出二壘方向滾地球，以雙殺打化解攻勢，也投完最後1.2局聯手完封。

邱亞恩前一場對日本隊先發，投出3局5次三振掉1分非責失的好投，今晚先發4.1局投出8次三振，累計13K登上大會三振王，不過用球數突破60顆，根據規定要休息3天，而賽程最多打到6日，代表無法繼續登板。

中華隊打線前4局攻勢有限，僅在2局上靠著王羽翔保送上壘，2出局後鄭奇恩的二壘安打破蛋，另外兩次攻勢都因盜壘失敗無緣延續。

不過5局上中華隊在1出局後靠著鄭奇恩跑出內野安打，接著2個保送形成滿壘，對手開始「自爆」，一次捕逸、一次捕手牽制三壘暴傳，一口氣添得2分，黃譯皜安打打下該局第3分。

中華隊

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