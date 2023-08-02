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中職／明星賽古林沒配戴捕 戴培峰放眼亞運「藏一下」
昔日平鎮高中投捕搭擋古林睿煬、戴培峰無緣在明星賽再次攜手，戴培峰感到小可惜但不遺憾，因為亞運還有機會，這次先「藏一下」，不要讓對手有機會破解。
今年中職明星賽兩場比賽，亞冠賽中華隊首戰推出中信兄弟鄭浩均先發、搭配捕手戴培峰，隔天則換統一獅隊古林睿煬先發登板，搭配捕手是中信兄弟林吳晉瑋。
球迷原本期待看到的「古林配戴捕」沒能成真，戴培峰表示，第一天賽前就知道有這樣的安排，首戰蹲完後第二場要休息，「是有點可惜，但也沒關係，亞運還有機會啊。」
今年9月在杭州舉行的亞運會，古林睿煬、戴培峰都入選中華隊，還有機會再次攜手，戴培峰就說，明星賽先藏一下，「不然被對手破解。」
難得不用繃緊神經比賽，戴培峰很享受明星賽的氛圍，但穿著中華隊球衣也不能完全放鬆，只能偶爾講講「幹話」，像是第二場看到古林挨了母隊隊友蘇智傑全壘打，前一場被古林笑「打太爛」的戴培峰馬上反擊說：「報應來了吧。」
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