中職／劉俊豪敲安後慈妹喊「我愛你」網：找到使用說明書了
富邦悍將隊內野手劉俊豪入選今年中職明星賽中華隊，昨天他在比賽中獲得「偶像」慈妹加持後，馬上敲出安打，引發球迷熱議。
劉俊豪昨天擔任中華隊第九棒二壘手，前2打席都沒上壘，7局上第3次上場打擊，富邦啦啦隊女神慈妹在看台賣力為劉俊豪應援，當慈妹用麥克風喊劉俊豪的應援口號時，劉俊豪就敲出左外野方向安打。
隨後慈妹還用麥克風喊：「劉俊豪我愛你！」劉俊豪上一壘後表情淡定，學長范國宸開心地捏他臉頰，隨後看台上的慈妹害羞地跑下台。
許多球迷在網路上留言表示，「被迷到了！太可愛了！」、「慈妹真的好可愛！」、「有愛的力量加持」、「找到劉俊豪的使用說明書了」、「現在練棒球來得及嗎」、「我長大也要改名叫俊豪」。
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