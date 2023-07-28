中職／陳金鋒率隊打明星賽 30日接受頒證入名人堂

中華職棒明星賽將於29、30日在台中舉行，陳金鋒除了會率領亞冠賽中職聯隊外，30日明星賽前也將與陳河東、官大全、 陳樹木、魏來長、陳清傳一同接受頒證儀式，進入台灣棒球名人堂。

台灣棒球名人堂協會去年起與中華職業棒球大聯盟合作，比照國外模式，於明星賽前舉辦名人頒證入堂儀式，現場預期有超過萬名的球迷向名人堂的新成員致敬，並透過電視和網路的直播，讓更多國人見證到歷史的時刻，更進一步了解到這些入堂前輩對棒球的付出與貢獻，也提升入堂名人的尊榮感。

台灣棒球名人堂協會今天發布新聞稿表示，協會2014年成立至今，共產生40位棒球名人，其中第10屆入堂名人共有6人，包括開啟台灣球員挑戰大聯盟風潮的陳金鋒，1990年促成中華職棒順利開打、並在2013年會長任內終結兩聯盟惡鬥，成功扮演合併推手的三商集團前總裁陳河東。

另外，還有球員時期5度入選國家隊，名字還被刻在菲律賓黎剎棒球場的「亞洲全壘打王」官大全、民國40年代棒球界「南北雙陳」之稱的南英商工棒球隊創隊總教練陳清傳、開南商工的創隊總教練陳樹木，以及有「台中棒球教父」封號的魏來長，也在今年一起入堂。

30日頒證入堂儀式之後，8月5日將在龍潭名人堂花園飯店將舉辦「2023名人特展」開幕典禮，6名名人銅雕正式亮相，還有包括陳金鋒效力美職洛杉磯道奇隊的實戰球衣、1969年第一屆金龍少棒的金龍劍、兩聯盟合併所簽署的歷史性合約、全壘打王官大全的親筆簽名球棒等近百件收藏及老照片，將在特展中呈現給熱愛棒球的球迷。