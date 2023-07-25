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中職／有健康的膝蓋 林哲瑄加速衝先想起那個害他超喘的人
富邦悍將隊下半季打出不錯的開局，林哲瑄有打、有守、也有跑，下半季雖握有3成70打擊率，但他自承其實上半季的打擊感覺更好，但結果不好。
林哲瑄下半季8場出賽，累積27打數敲出10安打，打擊率3成70，跑出3盗，帳面成績出色，但被問到近期打擊手感卻有遲疑，「呃…我最近…。」
他說或許結果看起來有安打，但自己感覺上半季擊球手感、節奏、看球都更好，「其實我現在沒有感覺很好，但結果是好的。」他也知道唯有結果是好的，才會呈現在成績上，「人家不會記得是不是鳥安，只會看到打擊率越來越高。」
林哲瑄本季有機會叩關的一項數據是生涯百盜，他在上半季礙於膝蓋傷勢，減少盜壘嘗試，經過上、下半季之間10天休兵期的恢復、打針，他不敢說腳的狀態已經是100%，「算是還不錯啦！」
下半季更常見在壘間蠢蠢欲動的林哲瑄，34歲的他，比起隊上一票年輕快腿，他直言：「很累啊！」還秒想到23日在洲際球場的賽事，「連續跑5、6趟，結果蔡佳諺都打界外，累死，跑完回來超喘。」
中職史上共有27人達成生涯百盜，林哲瑄生涯盜壘數已達94盗，以及樂天桃猿隊林立97盗，都有機會在本季完成百盗；還有一位差距不遠的挑戰者，中信兄弟隊周思齊已跑96盗，已經41歲的他，若能跑進「百盗俱樂部」將締造史上最高齡紀錄。
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