中職／狂！陳仕朋生涯已握3場完封勝 現役本土僅2人

富邦悍將隊陳仕朋投出一場9局僅被敲1安打、無失分好投，全程只被郭天信一人上壘，打線則有3支關鍵長打出現，悍將終場以6：0擊敗味全龍隊；這是陳仕朋生涯第3場完封勝，現役本土球員中僅次於潘威倫的4場。

陳仕朋前6.2局只面對「低消」的20人次，唯一上壘者為郭天信的觸身球，但隨後遭到盜壘阻殺，一路讓龍隊的安打欄掛蛋，直到第7局、兩出局才被郭天信敲出安打。

陳仕朋7局投完共用96球，8局投完107球，第9局在球迷掌聲中繼續站上投手丘，完成這場精采好投。

龍隊林子昱先發4.2局失4分，3局下先讓周佳樂跑出內野安打，葉子霆觸擊點向一壘，拿莫．伊漾接球選擇傳二壘沒抓到，王勝偉的二壘打一棒攻下2分；悍將第5局李宗賢保送、盜壘進占得點圈，高國麟的安打先添1分，龍隊換投擋不住悍將火力，范國宸補上兩分砲狙擊羅華韋。

第6局悍將在兩出局後攻勢再起，周佳樂出現單場第2支內野安打，葉子霆打向右外野線邊，「小跑車」一路馳騁溜上三壘，悍將擴大為6：0領先。