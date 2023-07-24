中職／不在意成功率 葉總逢選手反映都挑戰「因為有2次」

味全龍隊今年的挑戰成功率持續低檔，總教練葉君璋不在意，在選手反映要挑戰時自己往往點頭，原因其實很簡單，「因為有兩次」。

龍隊上半季28次挑戰只有5次改判，成功率17.9%在5隊墊底；下半季前3次挑戰都成功，直到7月22日之戰第7局，張政禹打出一壘方向滾地球，中信兄弟隊一壘手許基宏接球後，眼看德保拉補位較慢，決定自己滑進一壘，先一步碰到壘包，張政禹要求挑戰最終維持原判。

截至今天賽前，龍隊合計32次挑戰，共8次改判，成功率25%。

球迷好奇葉總本季究竟被張政禹騙了幾次挑戰，葉總卻有不同見解，「這也沒有什麼，因為就是有兩次機會，如果像以前一樣失敗就沒了，當然就會謹慎一點。」他也換個角度提到，「如果選手反映，沒有挑戰，但真的是誤判呢？只是不希望這樣的事情發生。」

挑戰成功率低，葉總絲毫不在意，「沒關係啦！有差嗎？表示裁判很好啊！」龍隊21日之戰還沒打完5局已經用完兩次挑戰，該役「罕見」龍隊兩次挑戰都成功，但隨後吉力吉撈．鞏冠的本壘攻防戰卻已經沒有挑戰權，對於球迷討論的兩次都成功是否該保留挑戰權利？葉總說：「我沒有想過這個問題，但如果兩次都成功，保留不會不合理。」