中職／陳勢安「悍將中學」開唱 進場創分身與女孩同框

富邦悍將隊下半季第一檔主題日「台灣大哥大XVIII悍將中學」將在8月5、6日登場，今天公布活動訊息，5日賽事邀請將於9月出征杭州亞運的霹靂舞國手孫振開球，賽後則請到9m88、陳勢安帶來賽後演唱。

台灣大哥大長期以具體行動支持台灣體壇，體育家族共有9人將出戰杭州亞運，包括近年成為國際運動賽事正式項目的霹靂舞選手「B-Boy Quake」孫振，此次將在5日賽事為比賽開球。

同日賽後則有「空靈才女」9m88、「深情歌王」陳勢安演唱，即將在9月底舉辦個人專場演唱會的創作歌手9m88，甫出道即憑藉渾厚慵懶嗓音在年輕世代間快速竄紅，歌曲跳脫主流音樂框架，以誠實表達自己作為創作靈感，近年更在戲劇圈嶄露頭角；因歌曲「天后」爆紅的陳勢安，歌喉渾厚沈穩帶點沙啞，字句唱進心坎裡被譽為忍痛系情歌男神，其後所發行的多首歌曲皆成為療傷傳唱巨作。

主題日場邊準備豐富「六大課程」，包括悍將中學體育課、MyMoji資訊課、MyMusic音樂課、MyVideo自習課、GeForce NOW雲端遊戲服務物理課、特戰英豪軍訓課，只要體驗集滿三門課程，即可憑悍將中學全課表兌換好青春墊板一份，5日贈送校草組合款、6日贈送校花組合款。

台灣大現場設置「MyMoji元宇宙分身製造艙」，主題日期間限定，球迷享個人3D數位分身免費建模（價值399元），周周免費製作下載4張Gif貼圖，完成指定任務再加送8張LINE貼圖製作。擁有數位分身即可與16位Fubon Angels虛實同框，製作專屬AR影像和LINE / GIF動態貼圖。Fubon Angels成員之一的慈妹搶先體驗MyMoji，對於運用自己3D數位分身製作成LINE貼圖，和朋友們互動，直呼有趣。