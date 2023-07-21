中職／被逆轉後逆轉 曾豪駒心情起伏大：跟大餅一樣

今晚的樂天桃猿隊與統一獅隊結局劇情兩度改寫，9局上猿隊先從4分領先變落後，9局下換獅隊守備判斷問題讓猿隊追平，靠郭永維的生涯第3支再見安以8：7贏球，猿隊總教練曾豪駒認為，兩隊教頭心情應該一樣「起伏很大」。

猿隊今天靠著4局下4分大局以及8局下的2分，取得6：2領先，不料9局上終結者豪勁失守，被敲4支安打、丟掉5分，只不過中間夾著1次失誤，這5分都非責失。

7：6領先進入9局下的獅隊也推出終結者，結果陳韻文同樣不穩，0.1局投出3次保送，留下滿壘退場，劉軒荅接手後，林泓育代打敲出右外野角落界外飛球，獅隊外野手邱智呈接殺後明顯回傳不及，讓猿隊追平，下一棒郭永維成功敲出再見安打。

猿隊總教練曾豪駒表示，到最後選手都一直想要贏下比賽，即使9局上被逆轉，9局下也沒有氣餒，「這是最難得的地方。」至於當下的心情，曾豪駒說：「跟大餅（林岳平）一樣吧，這樣的比賽，兩隊總教練心情一定起伏很大，但都是相信選手。」

郭永維就是被賦予信任，在關鍵時刻沒有選擇由代打取代，反而讓他敲出再見安打，郭永維印象中自己第一支再見安打是在2011年、第二支是打庫倫，不過實際上第一支沒記錯，第二支是2013年棒打同樣是兄弟象隊的湯瑪仕。

「我也想打出來。」郭永維表示，自己當下不想辜負信任，「有設定球路去攻擊，不過沒打好，後來就跟著球打，剛好是我擅長的外角球，加上有先看守位，找空檔往中間去打，只要打進場都有機會，不要被三振都好。」

曾豪駒雖然開心球隊終止連敗，但也指出比賽中還是有很多細節需要注意，守備上是一點，豪勁對戰的過程也有地方可以注意。

至於9局下看到邱智呈在滿壘時接殺那顆角落界外飛球，曾豪駒表示，或許對方急著要出局數，沒有注意到其他狀況。