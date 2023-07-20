三好南華盃／200名高校少年湧嘉義 黃敏惠少女心喊：棒球是最佳運動

嘉義南華大學與三好體育協會今天起至23日，共同舉辦2023年第五屆「三好南華盃高中社團棒球錦標賽」，嘉義市黃敏惠出席開球，見200名全國高校野球少年齊聚，黃少女心噴發化身迷妹對選手們直說，棒球是最好的運動。

因疫情停2年的賽事今天再度重啟，來自全台56所學校高中生，最遠來自金門，賽計有10支聯隊報名，共200名野球少年參與，今天選手齊聚南華大學的開幕開球儀式，比賽為期4天，7月23日決賽舞台移師到嘉義市立棒球場。

黃敏惠表示，每一個運動員秉持著KANO永不放棄的精神，都是值得被鼓勵，選手制服上的泥沙，也象徵著無數次的努力和付出，期待這些野球少年們，留下難忘的回憶，棒球是最好的運動。

4天賽事將在南華大學、中正大學棒球場、嘉義市立棒球場開打，7月23日將在嘉義市立棒球場，決賽冠亞軍；參賽10支聯隊，包括台北市A、台北市B、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、高雄市、宜蘭縣及金門。

南華大學校長林聰明強調，星雲大師藉由教育感召人心，而球技競賽的團隊合作精神與紀律至關重要，盼透過棒球盛事與三好體育協會合作，讓棒球熱愛深植校園，傳遞每一角落。