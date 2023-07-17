中職／高國輝遞補陳子豪參戰全壘打大賽 林安可找陳傑憲餵球

中華職棒明星賽將於7月29、30日在台中洲際棒球場登場，兩天賽事除了有中華隊與明星隊較量外，還有戰技挑戰賽，聯盟今天公布參賽名單，選手們將大秀平日看不到的球技，讓明星賽更加熱血沸騰。

全壘打大賽分別在29、30日進行預賽及決賽，參賽選手透過全網路票選產生，最高票的前8名選手包括林智勝、林安可、吉力吉撈．鞏冠、劉基鴻、福來喜、蘇智傑、江坤宇，富邦悍將隊高國輝遞補因傷退出的陳子豪；其中林安可的餵球投手，挑選隊友陳傑憲。

明星賽首日還有「野手速球王」比拚球速，找出野手中的隱藏好手，宋晟睿、劉俊豪、吉力吉撈．鞏冠、陳傑憲參戰。

次日「全方位打擊王」將由投手擔任打者並接受指定任務，考驗投手的打擊能力，參賽選手包括趙璟榮、江國豪、伍祐城、呂彥青、黃子鵬，以及獅隊洋投羅昂。

「趣味接力賽」將由球員、女孩、吉祥物等人聯手接力，名單預計近日也會同步公布。