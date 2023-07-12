中職／穿酒紅色西裝被樂天選到 邱鑫要找表哥學盜壘

穀保家商外野手邱鑫今天穿上酒紅色西裝，結果剛好被同色球衣的樂天桃猿隊在首輪選中，未來要跟表哥林智平當隊友，也期待跟這位中職三屆盜壘王學習盜壘技巧。

今天選秀會之前，邱鑫就被視為前兩輪熱門人選，他自己預估會在首輪尾、二輪頭被台鋼雄鷹選中，沒想到順位提前加入樂天桃猿隊，他笑說：「本來要選粉紅色不適合，穿了酒紅色來才被提醒說是桃猿隊的顏色。」

猿隊陣中有不少邱鑫熟悉的球員，最熟的就是表哥林智平，他自評在外野守備上會是優勢，腳程上還是學長陳晨威快多了，但也希望向林智平學習，在壘間發揮腳程優勢。

另外去年猿隊選進的捕手宋嘉翔也是穀保家商學長，邱鑫表示，過去宋嘉翔就教自己很多打擊方面的技巧，未來加入球隊也希望繼續找他請益。

未來上一軍的時間表，邱鑫當然希望越快越好，但前提是要先武裝好自己，才能在教練團需要的時候隨時上場。