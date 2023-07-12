中職／林華偉第12輪變第2輪 樂天提前出手有原因

中華職棒樂天桃猿隊今年首輪指名外野手邱鑫、第2輪指名投手林華偉，都是期待選手，其中林華偉選秀輪次比去年大躍進，猿隊育成部主管沈鈺傑透露，這一年觀察下來，林華偉變得更成熟，具有先發養成潛力。

猿隊在今晚的選秀會中一共選進7名球員，4投手、2內野手、1外野手，沈鈺傑表示，整體而言，球團內部與球探部門都滿意結果，雖然外界認為林華偉選得有些早，但沈鈺傑認為球團內部評估是可以。

林華偉去年第12輪才被富邦悍將隊選中，今年猿隊第2輪就挑走，沈鈺傑表示，林華偉在高三那年可能遇到低潮，加上同屆選手優秀、出賽機會被壓縮，但今年升上台體大後表現都很成熟，也有入選亞運棒球隊培訓隊，進入球隊後希望朝先發養成。

首輪選擇邱鑫的原因則是看中他的打擊穩定性，沈鈺傑表示，邱鑫球棒控制能力佳，去年在U18世界盃棒球賽有高打擊率，今年也入選U18世界盃培訓隊，每個盃賽都維持不錯的打擊率，腳程也屬於中上，預計會放在左外野這個位置。