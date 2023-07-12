中職／邱鑫穿酒紅色西裝被桃猿挑中 表哥林智平當隊友

穀保家商外野手邱鑫穿上酒紅色西裝如願進樂天桃猿隊、與表哥林智平當隊友，邱鑫自評守備是優勢，也希望進到後球隊之後可以學習盜壘技巧、展現腳程優勢。

穀保家商外野手邱鑫選前就是首輪熱門，今天穿著酒紅色西裝出席中職選秀會，如願被以酒紅色為主色調的樂天桃猿隊在首輪選進，邱鑫笑說，本來要選粉紅色的西裝，後來覺得自己不適合，穿了酒紅色西裝來才被提醒，這是桃猿隊的顏色。

邱鑫表示，桃猿隊中有很多熟識的隊友和學長，還有表哥林智平，很開心可以加入桃猿隊，自評外野守備是優勢，打擊能力穩定，這1年來心理層面的進步很大。

邱鑫的腳程也算中上，他表示學長陳晨威的腳程比自己快很多，但希望進到球隊後可以多學一些盜壘的技巧，更可以凸顯速度優勢，也希望展現打擊穩定性、表現不要大起大落。

桃猿隊中也有穀保家商畢業的學長、捕手宋嘉翔，邱鑫表示，宋嘉翔平時會教自己很多打擊方面的技巧，例如出棒和擊球完球棒的延伸。

被問起有沒有設定目標多久上一軍，邱鑫表示，能越快越好，但要先武裝好自己、把自己準備好，教練團需要的時候就隨時準備上場。