快訊

烏克蘭開一大串「武器願望清單」 英國國防大臣：我不是亞馬遜！

中職／邱鑫穿酒紅色西裝被桃猿挑中 表哥林智平當隊友

中央社／ 台中12日電
中職新人選秀會於12日晚上在台中頂粵吉品登場，樂天第一輪指名外野手邱鑫。記者黃仲裕／攝影
中職新人選秀會於12日晚上在台中頂粵吉品登場，樂天第一輪指名外野手邱鑫。記者黃仲裕／攝影

穀保家商外野手邱鑫穿上酒紅色西裝如願進樂天桃猿隊、與表哥林智平當隊友，邱鑫自評守備是優勢，也希望進到後球隊之後可以學習盜壘技巧、展現腳程優勢。

穀保家商外野手邱鑫選前就是首輪熱門，今天穿著酒紅色西裝出席中職選秀會，如願被以酒紅色為主色調的樂天桃猿隊在首輪選進，邱鑫笑說，本來要選粉紅色的西裝，後來覺得自己不適合，穿了酒紅色西裝來才被提醒，這是桃猿隊的顏色。

邱鑫表示，桃猿隊中有很多熟識的隊友和學長，還有表哥林智平，很開心可以加入桃猿隊，自評外野守備是優勢，打擊能力穩定，這1年來心理層面的進步很大。

邱鑫的腳程也算中上，他表示學長陳晨威的腳程比自己快很多，但希望進到球隊後可以多學一些盜壘的技巧，更可以凸顯速度優勢，也希望展現打擊穩定性、表現不要大起大落。

桃猿隊中也有穀保家商畢業的學長、捕手宋嘉翔，邱鑫表示，宋嘉翔平時會教自己很多打擊方面的技巧，例如出棒和擊球完球棒的延伸。

被問起有沒有設定目標多久上一軍，邱鑫表示，能越快越好，但要先武裝好自己、把自己準備好，教練團需要的時候就隨時準備上場。

穀保家商 樂天桃猿 林智平

延伸閱讀

中職／台鋼雄鷹選秀挑10人 陳飛霖腳程讓路易士驚為天人

中職／台鋼首選林子偉 洪總：希望他帶領小鷹

中職／桃猿淘汰！獅隊封王M2 上半季冠軍剩3隊相爭

中職／還在試穿就看總仔球衣飛過來 陳晨威當「一日龍貓」

相關新聞

中職／台鋼首選林子偉 洪總：希望他帶領小鷹

台鋼雄鷹隊第二年參加選秀會，今年的狀元籤在高中生與即戰力中，最終選擇旅美好手林子偉，總教練洪一中表示：「希望有個有經驗的...

中職／台鋼雄鷹狀元選林子偉有考量 領隊：合約會展現誠意

台鋼雄鷹隊今年選秀狀元有兩派聲音，今天如外界預期選走旅美好手林子偉，領隊劉東洋透露昨天才最後確認，林子偉是即戰力好手、具...

中職／富邦悍將就是鎖定他 王念好拚3年上一軍

今晚中職選秀會排第2順位的富邦悍將隊，選擇高中強打王念好作為榜眼，也是除了林子偉外的首選，總教練丘昌榮對王念好的打擊爆發...

中職／味全龍首輪挑游擊好手劉俊緯 自評臨場反應好

中職新人選拔會味全龍首輪指名穀保家商游擊手劉俊緯，他表示，原本就將首輪當作目標，很感謝父母的栽培；他自評臨場反應、細節觀...

中職／選林暉盛即戰力進補 兄弟第6順位的思考

去年締造二連霸的中信兄弟隊在今天選秀會位居最後順位，第一指名選擇即戰力林暉盛，目前跟著兄弟訓練的他也說：「等合約完成後就...

中職／想證明給大家看 林華偉第2輪「轉學」桃猿很滿意

「小校長」林華偉這次沒能再次與富邦悍將隊相會，樂天桃猿隊在第二輪就指名這位台體大投手，順位比起去年選秀會的第12輪大幅躍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦