中職／陳鏞基過去兩年打不好原因 胡金龍：因為我出國

胡金龍加入統一獅隊後，再次與國際賽戰友陳鏞基重新合體「金鏞連線」，今年兩人好表現幫助球隊奪得上半季冠軍，陳鏞基向球迷道歉自己前兩季的低潮時，胡金龍不忘開玩笑說：「那是因為我出國了。」展現好交情。

陳鏞基過去兩季打擊率都在2成左右，今年上半季打出3成52的「回春」表現，他向球迷致歉外，也透露從春訓開始就找兩位打擊教練潘武雄、馬修爾，過去兩年打擊狀況為何這麼糟？開始做出微調，最終反應在比賽上。

胡金龍則開玩笑說，陳鏞基前兩年打不好是因為自己出國不在身邊，但能夠回到家鄉台南，雖然有看到球隊歷經低潮，但球員間都能互相鼓勵，今年在守備端的進步更是有目共睹。

「一定是玉木教練的關係。」陳鏞基將球隊守備的進步歸功給日籍教練玉木朋孝，「你去問我們內野手，春訓的時候他非常嚴厲，就很像日本球隊在訓練，一個做不好沒有在客氣的，特守完了還有下盤訓練。」

陳鏞基認為這對球隊來說是好事，「這個半季守備進步很多，包括林靖凱、陳子豪，我想他們應該非常感謝玉木教練，他帶給我們技術上的改變。」

今年打出回春表現，陳鏞基笑稱：「我的心是18歲。」雖然身體可能沒辦法像18歲，但還是會做好準備，特別是信任自己，「教練信任我才會排我上去，我應該要更信任自己可以做得到。」

這1、2年陳鏞基開始注重睡眠、不吃消夜、油膩食物，他說：「我跟金龍都有感覺到，身體恢復跟20歲時有差。」平時跟林智勝、王勝偉等球員聊天，也常談到「大家來到球場幾乎都是做治療不是做訓練」，同世代互相鼓勵向前。