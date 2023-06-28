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中職／吉力吉撈4打點造就龍象互咬 獅坐擁最佳劇本

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊吉力吉撈．鞏冠單場2安打、4分打點。記者蘇健忠／攝影
味全龍隊吉力吉撈．鞏冠單場2安打、4分打點。記者蘇健忠／攝影

中信兄弟隊與味全龍隊都在力拚拉近與龍頭的距離，今晚在天母棒球場的龍象戰以火力互搏，龍隊最終靠吉力吉撈鞏冠的超前安打，以10：7擊敗兄弟，為自己保住一線生機，卻也送給統一獅隊封王最佳劇本。

龍象二連戰各取1勝，卻也導致兩隊淘汰指數都降到1，代表獅隊明天在新莊棒球場對戰富邦悍將隊，只要贏球就可自力拋下橘色彩帶，若和局則要加上龍隊輸球或和局的條件才能封王。

兄弟今晚先引爆火力，3局上岳政華轟出2分砲，4局上在岳東華2分砲帶動下打出5分大局，岳家兄弟本季第2度同場開轟，也是中職史上繼高國輝、高國麟之後，第二組同隊、同場開轟的兄弟檔。

龍隊在1、3、4局各攻下1分，其中包含李凱威的陽春砲，5局下的一波4分大局直接扳平比數，6局下又猛攻3分，吉力吉撈在這2個半局各敲出1支2分打點安打，包辦追平分、超前分。

兄弟先發投手金安4.1局被敲7安、核炸7分但是無關勝敗，本季5場先發防禦率7.71，仍維持3勝0敗不敗之身；敗投落在中繼1局掉3分的謝榮豪身上。

龍隊先發投手郭郁政也提早退場，但4局失7分後逃過敗投，加上6名牛棚投手接力守住領先，吉力吉撈單場4打數2安打、4分打點，獲選生涯第12次單場MVP，第1次在天母主場。

味全龍 中信兄弟 郭郁政 謝榮豪 鞏冠 吉力吉撈 岳東華 岳政華

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