日職／王柏融二軍扛第4棒又繳白卷 打擊率跌破2成
日職二軍例行賽火腿隊與羅德隊交手，王柏融今擔任先發第4棒，改守一壘，再度單場4支0，賽後打擊率降到1成98。王柏融自本月20日重返二軍賽事以來，6場比賽18打數只有2支安打，獲得4次保送，沒有任何打點貢獻。
王柏融1局下首打席將球打向左外野被接殺，4局下擊出游擊滾地球出局，5局下再度打出左外野飛球被接殺，6局下則是敲出中外野飛球形成出局。
火腿在6局下打出4分大局奠定勝基，終場以7：5力克羅德。王柏融今年和火腿簽下育成選手合約，力拚在7月31日前轉為支配下球員。
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