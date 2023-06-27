中職／牛棚雙帥…葉總讚呂詠臻2點讚、王維中有多功能

呂詠臻堪稱味全龍隊的萬用後援投手，各種分差都是他的出場時機，總教練葉君璋也對他的表現給出大好評，「出場機率、表現內容都是好的」。

龍隊在洋投只剩一位鋼龍的情況下，戰績守住第二，本土投手的表現撐起團隊，先發、後援投手都有不俗演出。

呂詠臻去年在二軍以先發輪值，今年以後援投手的身分常駐一軍，出賽19場、24.1局，防禦率1.85表現出色。

葉君璋也說：「他的出場機率和表現出來的內容，我認為都是好的，是真的在牛棚幫到球隊滿多。」

葉君璋想一想忍不住感嘆，「想想覺得，少了任何一個，對我們來講都是很恐怖，還好每個牛棚都有做好自己的事情，讓球隊有機會咬住贏球。」

牛棚要角之一，包括龍隊的全隊最高薪選手王維中，對於他的角色定位，葉君璋認為其實他在先發、後援都能勝任，「球隊剛組時需要先發投手，現在慢慢年輕球員成熟，他的功能性就更多，不是說他牛棚比較好，而是我們需要什麼角色，他都可以勝任。」