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中職／張泰山現身竹北興隆國小 送上自傳勉勵棒球小將

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
前職棒球星「森林王子」張泰山，今天下午在新竹縣竹北市興隆國小舉辦贈書活動。圖／新竹縣政府提供
前職棒球星「森林王子」張泰山，今天下午在新竹縣竹北市興隆國小舉辦贈書活動。圖／新竹縣政府提供

前職棒球星「森林王子」張泰山，今天下午在新竹縣竹北市興隆國小舉辦贈書活動。張泰山從「家」出發，將自身20多年來的經驗寫進自傳中，包括遇到困難要如何面對、如何追求夢想等，希能給棒球隊的小球員們一些啟發。他也熱情為棒球隊的小球員、老師簽書、簽球，也期待看到新竹縣未來出現棒球之星。

新竹縣教育局長楊郡慈代表縣長楊文科致贈感謝狀給張泰山，楊郡慈表示，感謝張泰山捐贈161本自傳、嘉惠竹北地區興隆國小、成功國中、六家國小及東興國中小球員們。

新竹縣議員林禹佑也贊助這次贈書活動，他表示，竹北市就有4間國中小有棒球隊，這些小棒球員對於未來也很有憧憬，但因為台灣教學體制下，比起術科更重視學科的成績，要在體壇發光發熱不容易，因此他才決定邀請棒球大前輩張泰山現身校園，給小朋友們支持和鼓勵，希望藉由張泰山的心路歷程，讓小球員們獲得支撐下去的力量。

張泰山認為，國小階段還不需要高壓訓練，享受打棒球的快樂比較重要，被問到如何「把球打得又遠又高又好」，他現場揮棒示範強調首要注視球、看清球點，並說明他從國小打球、每天打、訓練的方式正確，就能打得好。

棒球 張泰山

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