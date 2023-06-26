中職／將擴大重播輔助判決範圍 下半季開始施行
中職今天召開總教練會議，會後秘書長楊清瓏表示，會中決議擴大重播輔助判決範圍，預計下半季開始執行，至於單一賽季討論，7月會召開領隊會議進一步討論。
中華職棒今天舉行新人測試會，6隊總教練都有出席，聯盟也在中午召開總教練會議，會後中職秘書長楊清瓏受訪表示，今天最主要的討論是重播輔助判決，本來是條列16項可以看的項目，現在改成條列不能看的項目，等同放寬範圍，預計下半季開始實施。
今年季前中職領隊會議就曾提出改採單一賽季的想法，今天總教練會議也有討論，楊清瓏表示，各隊總教練對於採單一賽季提出想法討論，大家大致上都持認同態度，主要是看實施的細節，預計7月會召開領隊會議，再進一步討論。
台鋼雄鷹明年開始打一軍例行賽，若賽制改變衝擊最大，但總教練洪一中表示，沒有特別提什麼意見，只要對台灣棒球好的都好。
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