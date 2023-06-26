中職／猿再見安 獅封王倒數凍結

味全龍隊昨晚靠著劉基鴻單場3安包含兩分砲，6分打點追平隊史紀錄的演出，以11：7逆轉擊敗富邦悍將隊，加上龍頭統一獅隊以5：6輸給樂天桃猿隊，雙方勝差縮減到2場，緊緊拖住獅隊封王的腳步。

獅隊封王魔術數字仍是3，明天在嘉義市球場對猿隊之戰無法拋彩帶，最快28日非自力封王，龍隊雖拉近勝差，但總教練葉君璋還是勉勵球員保持相同精神，「把比賽內容做好，結果順其自然。」

劉基鴻4打數3安打，1局下高飛犧牲打1分打點、3局下1分打點一壘打、5局下2分全壘打、6局下2分打點二壘打逆轉比數，7局下敲出左外野飛球出局，錯過完全打擊。

比賽中聽到林智勝告知已打了6分，劉基鴻冒出問號：「有那麼多嗎？」他單場6分打點是生涯新高，追平隊史最高，過去共有坎沙諾、呂明賜以及張泰山曾辦到，22歲又234天的劉基鴻更是隊史單場6打點最年輕一人。

統一獅隊洋投羅昂首次擔任後援投手，9局下被猿攻下追平分，10局下被余德龍點出再見安打，吞下敗投，樂天桃猿隊以6：5獲勝，淘汰指數仍是1，上半季保住一線生機。

獅猿戰兩隊安打都達二位數，猿18安、獅14安，互相較量機關槍火力，32支安打都是短程一壘打，改寫中職單場紀錄。