聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／猿再見安 獅封王倒數凍結

聯合報／ 記者藍宗標蘇志畬／桃園—台北報導
味全龍劉基鴻昨單場3安包含兩分砲，6分打點追平隊史紀錄。記者陳正興／攝影
味全龍劉基鴻昨單場3安包含兩分砲，6分打點追平隊史紀錄。記者陳正興／攝影

味全龍隊昨晚靠著劉基鴻單場3安包含兩分砲，6分打點追平隊史紀錄的演出，以11：7逆轉擊敗富邦悍將隊，加上龍頭統一獅隊以5：6輸給樂天桃猿隊，雙方勝差縮減到2場，緊緊拖住獅隊封王的腳步。

獅隊封王魔術數字仍是3，明天在嘉義市球場對猿隊之戰無法拋彩帶，最快28日非自力封王，龍隊雖拉近勝差，但總教練葉君璋還是勉勵球員保持相同精神，「把比賽內容做好，結果順其自然。」

劉基鴻4打數3安打，1局下高飛犧牲打1分打點、3局下1分打點一壘打、5局下2分全壘打、6局下2分打點二壘打逆轉比數，7局下敲出左外野飛球出局，錯過完全打擊。

比賽中聽到林智勝告知已打了6分，劉基鴻冒出問號：「有那麼多嗎？」他單場6分打點是生涯新高，追平隊史最高，過去共有坎沙諾、呂明賜以及張泰山曾辦到，22歲又234天的劉基鴻更是隊史單場6打點最年輕一人。

統一獅隊洋投羅昂首次擔任後援投手，9局下被猿攻下追平分，10局下被余德龍點出再見安打，吞下敗投，樂天桃猿隊以6：5獲勝，淘汰指數仍是1，上半季保住一線生機。

獅猿戰兩隊安打都達二位數，猿18安、獅14安，互相較量機關槍火力，32支安打都是短程一壘打，改寫中職單場紀錄。

劉基鴻 樂天桃猿 統一獅 呂明賜 林智勝 富邦悍將 味全龍 中職 葉君璋 余德龍

延伸閱讀

中職／完全打擊又差三壘打 劉基鴻：有點難…

影／味全龍逆轉勝 劉基鴻獲選MVP

中職／劉基鴻敲6打點隊史第4人、最年輕 龍逆轉悍將

圖輯／中職劉基鴻、林智勝安打開花 味全龍反超

相關新聞

中職／猿再見安 獅封王倒數凍結

味全龍隊昨晚靠著劉基鴻單場3安包含兩分砲，6分打點追平隊史紀錄的演出，以11：7逆轉擊敗富邦悍將隊，加上龍頭統一獅隊以5...

中職／中繼2局6上6下奪首勝 王維中記得：前年也是

味全龍隊今晚以11：7擊敗富邦悍將隊，中繼2局無失分的王維中意外收穫本季首勝，雖然工作從先發變成牛棚，但讓記分板掛零的目...

中職／獅猿戰32安都是一壘打破紀錄 曾豪駒專注比賽未發現

樂天桃猿隊今天在桃園球場一路苦戰，直到延長10局下1出局滿壘，余德龍成功執行強迫取分戰術，形成再見安打，以6：5險勝統一...

中職／看到羅昂關門嚇一大跳 余德龍第1球點出再見安打

樂天桃猿隊今天在桃園球場苦戰4小時11分，余德龍在延長10局下1出局滿壘時，成功執行強迫取分戰術，形成再見安打，以6：5...

中職／獅隊魔術數字遭猿隊凍結 餅總林岳平婉拒受訪

統一隊上半季拚封王受阻，今天有領先機會換上羅昂後援，但延長賽10局沒能穩守以5比6吞敗，賽後總教練林岳平婉拒受訪，羅昂首...

中職／羅昂生涯初救援搞砸戰局 承認余德龍完美觸擊

統一獅隊今天在桃園球場拚到延長10局，被樂天桃猿隊余德龍再見安打擊沈，終場5：6落敗，上半季封王魔術數字仍是3，洋投羅昂...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦