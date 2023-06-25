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中職／看到羅昂關門嚇一大跳 余德龍第1球點出再見安打

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
余德龍（中）成為猿隊贏球最大功臣，賽後開心為球迷簽名。記者藍宗標／攝影
余德龍（中）成為猿隊贏球最大功臣，賽後開心為球迷簽名。記者藍宗標／攝影

樂天桃猿隊今天在桃園球場苦戰4小時11分，余德龍在延長10局下1出局滿壘時，成功執行強迫取分戰術，形成再見安打，以6：5險勝統一獅隊，余德龍生涯第800場出賽，今年首次獲選單場MVP。

這是余德龍生涯第3支、也是近9年首支再見安打，他說：「10局下打擊前已經接獲指令，第一球就觸擊。」

獅隊為了拚勝，9局下5：4領先時，推出洋投羅昂關門，生涯首次擔任後援投手，卻被攻下追平分進入延長賽，10局下再被余德龍再見安打擊敗。

猿隊總教練曾豪駒表示，這種關鍵比賽，任何狀況都有可能發生，看到羅昂登板不意外，他的球當然不好打，還是要想辦法得分。

余德龍看到羅昂登板，倒是嚇一大跳，他說：「本來以為羅昂後天要對我們先發（嘉義市獅、猿戰）。」

今天獅、猿大戰5次打成平手，直到第10局才分出勝負，余德龍表示，不會擔心這場比賽，球隊氣勢很旺，一定可以打回來，10局下打擊就是確實執行戰術。

余德龍 樂天桃猿

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