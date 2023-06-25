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中職／羅昂生涯初救援搞砸戰局 承認余德龍完美觸擊

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
余德龍再見安打獲選單場MVP，賽後笑得十分開心，記者藍宗標／攝影
余德龍再見安打獲選單場MVP，賽後笑得十分開心，記者藍宗標／攝影

統一獅隊今天在桃園球場拚到延長10局，被樂天桃猿余德龍再見安打擊沈，終場5：6落敗，上半季封王魔術數字仍是3，洋投羅昂生涯首次擔任後援投手，投1.1局失兩分吞敗，賽後相當自責。

羅昂9局下登板，搞砸5：4領先局面，被猿隊逼進延長賽，10局下1出局滿壘時面對余德龍，投出第一球就被觸擊「點」成內野安打，形成再見一擊，羅昂說：「余德龍點得非常完美。」

今天獅、猿大戰賽前，羅昂已經接獲教練團通知，比賽後半段如果領先，將會由他上場關門，最後卻不是全隊想要的結局。

羅昂來台兩個球季，前26次出賽固定先發，今天首次擔任後援投手；他表示，對這種任務不會陌生，因為過去12、13年都是後援角色，很自責無法為球隊守下勝利，後天還要對決猿隊，現在就是「往前看」。

10局下滿壘對決余德龍，對方成功執行強迫取分戰術，羅昂說：「投球有壓力，因為要丟進好球帶，從輸球結果看來，就是不如意。」

余德龍 樂天桃猿

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