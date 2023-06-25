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中職／獅猿戰32安都是一壘打破紀錄 曾豪駒專注比賽未發現

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
余德龍10局下成功執行強迫取分戰術，形成再見安打。圖／樂天桃猿隊提供
余德龍10局下成功執行強迫取分戰術，形成再見安打。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊今天在桃園球場一路苦戰，直到延長10局下1出局滿壘，余德龍成功執行強迫取分戰術，形成再見安打，以6：5險勝統一獅隊，上半季還未遭淘汰，猿隊總教練曾豪駒說：「一定要搶下這一分，好不容易有這個機會，只要得分就結束。」

獅隊洋投羅昂生涯首次擔任後援投手，9局下被猿隊攻下追平分，10局下因余德龍再見安打吞敗，獅隊最快28日才有機會封王。

這場比賽出現罕見紀錄，猿隊18支安打、獅隊14安，全場32支安打都是短程一壘打，改寫中職單場紀錄，原紀錄是2008年3月30日中信鯨、興農牛隊之戰24支。

曾豪駒表示，全場專注比賽，沒有注意到所有安打都是一壘打，這種短程安打多的比賽，就是要靠打擊串聯才行。

他說，比賽過程確實有些小瑕疵，林政華8局下在二壘被牽制出局就不應該，但他仍有3支安打，未來還是值得期待。

曾豪駒 余德龍

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