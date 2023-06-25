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LLB／亞太區少棒龜山投手群賞印尼11K 將與韓爭冠

中央社／ 台北25日電
2023世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒賽在韓國舉行，代表台灣出征的桃園市龜山國小隊。（球隊提供）
2023世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒賽在韓國舉行，代表台灣出征的桃園市龜山國小隊。（球隊提供）

LLB亞太區少棒賽桃園龜山今天4強與印尼隊交手，投手群聯手投出11K、沒讓對手上壘，終場以11比0、4局拿勝晉級冠軍戰，明天與實力不容小覷的地主韓國隊交手，力拚世界賽門票。

2023年世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒賽20日在韓國開打，台灣此次由桃園市龜山國小棒球隊取得代表權，預賽接連擊敗菲律賓、中國和關島隊，今天4強與印尼隊交手。

桃園龜山派出投手蔡元浩先發，邱則瑋、許邵傑接連登板後援，3任投手聯手投出11次三振，沒被敲出安打，也沒有投出保送，整場比賽沒讓對手上到壘包，守住勝利。

桃園龜山團隊敲出11支安打、攻勢串聯，首局靠著接連失誤、安打拿下2分，2局上再攻下3分，4局上再起攻勢，靠著保送、安打、失誤，一口氣攻下6分、奠定勝基，順利晉級冠軍戰。

桃園龜山明天將與地主韓國隊交手，韓國預賽3戰投手群1分未失，場場比賽得分至少15分；總教練李政達先前受訪時透露，韓國隊陣中身高超過160公分的球員多，身材十分突出，打擊實力不容小覷，就看投手群能否有效壓制。

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