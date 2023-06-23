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中職／龍隊3連勝靠土投打根基 葉總欣慰：承擔重責大任

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊先發投手吳俊杰先發5局失1分（無責失），奪得第2勝。記者許正宏／攝影
味全龍隊先發投手吳俊杰先發5局失1分（無責失），奪得第2勝。記者許正宏／攝影

從完整洋投戰力到只剩1位鋼龍時，總教練葉君璋曾苦笑說「讚喔！」認為這時也是檢視本土先發能力的最佳時刻，而龍隊今天以7：5擊敗樂天桃猿隊後，本周在鋼龍還沒上陣已經取得3連勝，葉總也很欣慰，「看到本土投手可以承擔比賽的重責大任」。

龍隊這波3連勝，先發投手依序為林子昱5局失2分、郭郁政6局失2分，以及今天的吳俊杰5局失1分，不是超級亮眼的表現，但足以幫助球隊在比賽前段打好贏球的根基。

「這就是我們很希望看到的，也不是說希望啦。」葉君璋想了想後改口，畢竟洋投打到剩下一人，當然不是樂見的情況，「我們想看到本土投手可以承擔比賽的重責大任，如果再加上洋將，那一定是會更好，至少在本土方面先把責任做好，也很開心看到他們有這樣的表現。」

此役從7：1領先打到只以7：5贏球，嚇出龍隊一身冷汗，王維中把關的第9局只取得1個出局數，被敲3安打、先掉2分，逼出終結者林凱威登板，林泓育揮出二壘打一棒再掃回2分。

葉君璋指出，「投手上去想說趕快把出局數解決，通常就會有這樣狀況，之後要再謹慎一點。」對於此役先發投手吳俊杰的表現，他認為整體控制都不錯，但期望局數可以再拉長，「他過去是有更長局數的能力。」

葉君璋 樂天桃猿 郭郁政

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