中職／悍將急覓洋將 丘總：投手為主

富邦悍將隊洋投艾普勒季中離隊，球團開始尋覓遞補戰力，總教練丘昌榮表示，有在觀察5、6位選手，但人選還沒確定，目前尋找目標「以投手為主」。

悍將球團今天宣布，艾普勒由於個人生涯規劃考量，決定結束合約返美發展，謝謝艾普勒對悍將的貢獻，也祝福未來有更好的發展；艾普勒今年球季先發9場，拿下3勝1敗，防禦率2.89是悍將先發投手中最低，但6月1日起都在二軍。

總教練丘昌榮今天賽前表示，艾普勒離隊確實比較突然，之前遇到他也希望他能續留，但他有生涯方面的規劃，後續就由經紀人與球團這邊談。

少了艾普勒，悍將剩下先發投手肯特、安得勝和後援投手富藍戈，丘總表示，目前尋找洋將還是會以洋投為主，大概有5、6個人選，希望可以早日定案，名單從美國獨立聯盟到墨西哥聯盟都有。

富藍戈是否有可能轉任先發？丘總表示，目前沒有這個討論，上半季剩下場次不多，會希望讓本土先發投手有較多機會，到下半季也還有休息調整時間。

悍將今天也做出球員升降，李子強、游霆崴下二軍，郭俊麟、陳韋霖上一軍，丘總表示，郭俊麟在二軍朝先發調整，上來一軍會擔任長中繼，原本有考慮拉上吳世豪，但剛好落枕，另外范玉禹則是旋轉肌有些不適。