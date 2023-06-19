韓職／李承燁打點王即將不保 39歲崔炯宇最快明天超越

南韓職棒斗山熊隊監督李承燁，過去球員時期保有的1498分打點紀錄，已被起亞虎隊39歲老將崔炯宇追平，並列韓職史上第1；起亞虎明天開始對韓華應隊展開3連戰，崔炯宇只差1分打點，就可獨居韓職打點王。

崔炯宇2002年從三星獅隊展開韓職生涯，和李承燁是老戰友，待到2016年球季結束後，轉戰起亞虎至今，生涯在一軍19季出賽2002場，繳出打擊率3成12、全壘打364支、打點1498分的成績，過去曾經包辦新人王、打擊王、安打王、全壘打王、打點王，也是2017年第4屆世界棒球經典賽南韓國手。

崔炯宇將在年底滿40歲，本季出賽58場仍有打擊率3成08、全壘打8支、打點37分的表現，打點在隊上排名第2，超前李承燁只是時間早晚的問題，最快明天就可締造新紀錄，也將成為韓職史上首位打點突破1500分的球員。

這位老將從2013到2020年，連續8個球季打擊率突破3成，2016、2020年奪下打擊王，生涯一共7季打點破百，2011年雙冠王、2016年打點王，現在就等取代李承燁的打點王地位。

李承燁其他打擊紀錄，包括467轟、464支二壘打、得1355分都是韓職紀錄。