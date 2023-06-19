日職／日媒爆料山田哲人也愛約炮 與坂本勇人有「夜之友情」

養樂多球星山田哲人近日也陷入醜聞，據日媒報導指出，前女友指控他「把女性當作性慾的發洩口」。不過由於山田單身，因此多數日本球迷沒對此事做出抨擊。另外日媒也爆料，山田和巨人球星坂本勇人關係很好，兩人常常一起共度夜生活。

該名女子承認自己喜歡山田哲人，但山田不在乎她在哪裡，總是想約就約。她也透露山田在房間時不友善，只顧看自己的電視，想發生性行為就做，結束後就直接睡覺。該名女子也釋出山田哲人躺在床上的照片。不過多數日本網友對該爆料不以為然，他們認為這不是通姦也不是脅迫，只是正常的交往男女關係，還有網友指出該女子，洩漏山田私密照可能被提告。

日媒進一步報導指出，坂本勇人去年陷入性醜聞，因為山田哲人和他關係很好，所以當坂本爆發性醜聞時，山田被視為下個可能出事的球員。山田和坂本的個性都很好，受媒體和球員愛戴。由於他們都單身，因此兩人私生活豐富，幾乎每晚都會一起去喝酒。

山田和坂本在2012年相識，當時兩人一起參加宮本慎也的自主培訓課程。比賽結束後他們會去六本木和惠比壽的夜店，連喝十幾瓶香檳，直到關門，曾請1名女性同時服侍他們。