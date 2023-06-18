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中職／開局王者！猛獅首局6分爆打鋼龍 寫本季唯一紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊陳重廷。記者季相儒／攝影
統一獅隊陳重廷。記者季相儒／攝影

不愧是開局王者，統一獅隊今天又在第1局就爆打6分，對手還是味全龍隊強投鋼龍，這是猛獅本季第二次在首局攻下6分，五隊唯一。

鋼龍今天賽前以8勝位居聯盟勝投王、防禦率3.08聯盟第三，卻慘遭獅隊狙擊，生涯第二次單局丟掉6分，前一次已是2021年10月3日，當時對手是中信兄弟隊，單局爆大分出現在第6局，第1局就狂掉分這是鋼龍第一次。

難能可貴的是，今天獅隊攻勢在2出局後啟動，陳傑憲、胡金龍連續安打，林子豪選到保送後，林益全遭觸身球保送擠回1分，陳重廷安打敲回第2分，接著捕手柯育民一支二壘打清空壘包帶有3分打點，林靖凱再補上一安打回單局第6分。

中職本季至今首局最高得分就是6分，共有3支隊伍締造，富邦悍將、樂天桃猿隊各1次，獅隊唯一梅開二度，前一次是6月9日對上富邦悍將隊時。

獅隊本季在第1局一共拿下62分，高居五隊第一，第二名的味全龍隊也才25分，其他四隊加起來在第1局得分是78分。

富邦悍將 味全龍

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