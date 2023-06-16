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中職／賽前須公告可出賽名單 楊清瓏：規定已行使多年

中央社／ 台北16日電
中華職棒聯盟秘書長楊清瓏。 報系資料照
中華職棒聯盟秘書長楊清瓏。 報系資料照

行政院消費者保護處今天宣布，教育部已公告單一場次運動票券新制，賽前業者須公告「可出賽名單」。對此，中華職棒秘書長楊清瓏回應，中職相關規定已行使多年，會繼續照著走。

消保處召開「運動票券新規定，購票觀賽有保障」記者會，公布行政院消費者保護會已審查通過「運動賽事票券定型化契約應記載及不得記載事項」，教育部體育署8日已公告，10日起施行。內容包括賽前業者須公告「可出賽名單」，變動要通知、再公告，否則可退票。

楊清瓏接受中央社記者訪問時表示：「我們都是早就有規定、行使多年，對中職來講影響不大，各球團跟聯盟也都有票務上的規定，會繼續照著走。」

根據中職規章規定，各球團申請球員一、二軍變更登錄時限，若為比賽日時，須於預定開賽前1小時提出，並可於當日上場比賽；若非比賽日時，須於下午5時30分前提出。至於出賽名單確認，規章指出，參賽球隊應於開賽前1小時向聯盟提交打擊順序表，經2隊交換後，名單即不得更動。

在中職官網部分，前1天就會先公布隔天比賽的先發投手，每天的一、二軍升降也都會記錄在官網中。

中職 楊清瓏 體育署

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