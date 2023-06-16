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中職／獅隊今晚亮燈有3途徑 前提是桃園要撐過雨彈
統一獅隊本周點亮上半季王封王魔術數字的機率濃厚，今天亮燈前提為獅隊沒輸且樂天桃猿隊沒贏，唯一例外是桃園球場賽事未成立。
獅隊本季開低走高，從5月25日與猿隊並列龍頭開始，步步擴大與其他4隊的差距，至今天賽前以27勝20敗1和、勝率0.574居首，領先第2的味全龍隊3場勝差。
獅隊對其他4隊的淘汰指數已點亮3盞，唯獨卡在戰績排名第4的猿隊，因雙方勝差4.5場、還有5場剩餘對戰因此尚未亮燈。
今天兩地賽事，獅隊在台南球場交手富邦悍將隊，桃園球場則由猿隊面對中信兄弟隊，若猿隊輸球或和局，只要獅隊今天沒輸，不管是贏球、和局或比賽未打，都會點亮上半季封王魔術數字M9或M8。
根據中職官網顯示，兩地降雨機率都是50%，若台南之戰沒打成，獅隊仍有可能亮燈，但若桃園之戰沒打成則確定今晚不會亮燈。
6/16統一獅隊季冠軍亮燈3途徑
獅隊贏、猿隊輸或和 Ｍ8
獅隊和、猿隊輸或和 Ｍ8
台南未打、猿隊輸或和 Ｍ9
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