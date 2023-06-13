中職／桃猿23天大崩盤 只領先悍將1場勝差

樂天桃猿隊的戰績像是坐了23天的自由落體，從第1摔到第4，距離爐主也不遠了，統一獅隊則是最快有機會在明天點亮季冠軍魔術數字M9。

猿隊在5月19日時還以19勝11敗1和、勝率0.633居龍頭，但接下來16戰吞下3勝13敗。在這16戰期間，投打守全面崩盤，總失分96分、團隊防禦率4.93、20次失誤都是5隊最差，平均一場比賽要掉6分，而一向引以為傲的打線在這三周打擊率也只剩2成57。

猿隊牛棚這段期間防禦率是更扯的6.56，後防如同紙糊，「貢獻」最大的幾位投手，陳禹勳出賽6場、防禦率18，蘇俊璋出賽7場、防禦率8.59，朱俊祥出賽8場、防禦率7.11，許峻暘出賽4場、防禦率12.27。

猿隊只用23天從第1摔到第4，距離墊底已不遠，與富邦悍將隊只1場勝差，雪上加霜的是，先發洋投威達爾只剩1場出賽，投完就要向南韓職棒斗山熊隊報到。

獅隊上周僅拿2勝，但目前在上半季爭冠仍占優勢，領先排名第2的味全龍2.5場勝差。獅隊對其他4隊的淘汰指數已點亮3盞，僅剩猿隊還有5場對戰而無法亮燈，若獅隊今贏球且猿隊今、明兩天都輸球，獅隊將點亮上半季封王魔術數字M9。