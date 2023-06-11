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中職／龍隊土投6月防禦率不到3 葉君璋：很欣慰

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍總教練葉君璋。 中央社
味全龍總教練葉君璋。 中央社

味全龍隊洋投戰力接連掛病號，本土投手投出不輸洋投成績，最近7場比賽，龍隊土投防禦率僅2.29，總教練葉君璋看到這樣成績也說：「很欣慰，有展現出該有的樣子。」

龍隊開季一軍四名洋投，布里悍左腳骨裂、猛威爾右手肘韌帶撕裂，伍鐸也因肩膀不適接受PRP注射治療，只剩鋼龍還在輪值內，最近一次有第二名洋投登板已經是5月26日的猛威爾。

然而6月起本土投手表現不俗，7場比賽防禦率2.29，比整季龍隊土投平均的4.23要好上不少，先發土投防禦率更是只有2.16，葉君璋表示：「資深投手表現有比較穩定，這點比較欣慰，但是要靠大家一起努力，守備也有幫忙。」

葉君璋認為，洋投缺乏的這段期間，本土投手都有表現出應該表現的樣子，「這點滿開心的。」6月起算，郭郁政2場出賽合計9局無失分，林子昱昨天登板也有5局無失分演出，牛棚方面呂詠臻4局、陳冠偉5局沒掉分。

葉君璋 牛棚 郭郁政

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