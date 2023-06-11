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中職／骨折退出爭冠 林岱安要陳重羽：帶著我一起拚

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
統一獅捕手陳重羽賽前練習。圖／聯合報系資料照
統一獅捕手陳重羽賽前練習。圖／聯合報系資料照

統一獅隊捕手林岱安因下顎骨折要休6周，上半季賽程剩下3周，獅隊要保住龍頭的重要時期，陳重羽要一肩扛起主力捕手重任，昨天收到林岱安的訊息後，告訴陳重羽：「你可以的，帶著我這份一起拚。」

林岱安是8日在牛棚接捕時被打到下顎，陳重羽表示，當時自己在場上比賽，下來才知道受傷，昨天也收到訊息得知他要開刀，「滿意外不是幾天就可以回來，有聊一下，他叫我繼續加油。」林岱安告訴陳重羽要相信自己，一起拚下去。

雖然彼此是在同個位子競爭，但陳重羽表示，隊友受傷不會是樂見的事，「大家都是為了球隊一起努力，我比較喜歡這樣的感覺，也希望他可以趕快恢復。」

獅隊今天升上柯育民遞補捕手戰力，不過要視狀況調整蹲捕場數，首席教練高志綱表示，柯育民也要趕緊跟上腳步，去年成績證明他是有能力的，只是今年沒有調整的那麼好。

陳重羽表示，自己是不是主戰捕手還不會想太多，「現在心裡比較渴望，把剩下14場完成，拿下來。」

獅隊今年捕手是罕見的「輪值」模式，林岱安蹲捕局數較多，但出賽場次是27場，陳重羽23場，比例接近各半，開季至今也只靠這兩人蹲捕，如今林岱安上半季確定缺席。

高志綱表示，兩個捕手輪流出賽，是有點輪值的概念在，負擔不會太重，彼此雖是良性競爭，但競爭較少、互助較多，「上去就是好好拚，也可以好好休息。」

今年能夠採取這個模式，高志綱認為主要原因是選手自己靠表現爭取而來，加上投捕教練陳俊輝一直很努力將2人的表現拉在一起。

職棒早期多半由單一捕手蹲到底，高志綱認為，當時比較沒有2號捕手概念，時空背景不同，到自己進入職棒後開始有分工概念，投捕的搭配開始出現，現在更加明確。

陳重羽 高志綱 牛棚

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