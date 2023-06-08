中職／集K換全壘打！吉力吉撈連6K平隊史 開轟破乾旱
味全龍隊砲手吉力吉撈．鞏冠本季打擊率低迷，今天賽前更是連續6打席被三振，追平味全龍隊史，今天終於在首打席以全壘打突破低潮，目前累積5轟排名聯盟第6、球隊第2。
吉力吉撈．鞏冠本季前42場出賽吞下33次三振，頻率與去年88場、70K相去不遠，不過去年打擊率還有2成86，今年掉到1成97，狀況不算理想。
近期吉力吉撈更是連續6打席吞下三振，包括昨天單場4K，但今天首局就從中信兄弟先發投手余謙手中開轟，中斷連續挨K紀錄，3局上更敲出二壘安打，只不過5局上又吞下熟悉的三振。
吉力吉撈連續6打席吞下三振是個人新紀錄，在龍隊隊史也只有另外3人，最近期是2021年的曾陶鎔，再來就是早期的大前輩1995年洪正欽、1998年武建州曾經連續6打席三振；而聯盟紀錄則是2017年統一獅隊鄧志偉的連8打席三振，獨一無二。
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