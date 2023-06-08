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中職／泰樂待命組三洋投？恰總：都有可能

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊總教練彭政閔。記者季相儒／攝影
中信兄弟隊總教練彭政閔。記者季相儒／攝影

中信兄弟隊洋投泰樂到二軍朝先發調整，昨天登板先發5局失3分非責失，局數、用球數逐漸拉長，總教練彭政閔表示，至少還要再看一場先發，一軍未來是否啟動「三洋投」陣型？恰總說：「都有可能。」

泰樂昨天在「未來之星邀請賽」對戰台北興富發隊，先發5局投83球，被敲5支安打，另有3次三振、1次保送，失3分皆非責失，彭政閔表示，都有在觀察泰樂投球，一軍洋投是否異動仍要看狀況才能評斷，「尤其我們有一個外籍野手，要好好思考。」

泰樂今年開季在一軍先發一場後就轉任後援，只不過表現仍不算穩定，5月中旬又下放二軍朝先發調整，代表未來兄弟有可能採用三洋投陣容，恰總對此表示：「都有可能，都再評估中。」

至於吳哲源在5月18日登板出現右肩不適，近期進行PRP治療，昨天回診觀察，彭政閔表示：「要等拿到報告後，再看何時展開訓練。」

彭政閔 中信兄弟 吳哲源

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