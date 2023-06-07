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中職／雙郭救龍！郭天信開轟4打點 郭郁政7局0失分奪勝
賽前連續27打數沒敲安，味全龍隊郭天信今天以3支長打敲破低潮，1轟加上2支二壘安打，單場8個壘打數寫下生涯新高，加上先發投手郭郁政7局無失分好投，龍隊今晚就以7：4在天母主場擊敗樂天桃猿隊，中止2連敗。
郭天信昨天3打數無安打，連續28打席、27打數沒有安打，刷新龍隊重生後（2021年起）的隊史最長連續無安打紀錄，但今天第一打席就打破低潮，從先發投手陳克羿手中敲出安打，還帶有1分打點。
龍隊在郭天信敲安帶動下，劉基鴻、林智勝、張祐銘都敲安，該局猛攻4分，2局下郭天信獨奏，再敲出一發右外野陽春砲，擴大領先到5：0，4局下又在2出局、一二壘有人時，敲出左外野二壘打，再攻下2分打點。
郭天信全場4打數3安打，其中1轟加上2支二壘打，貢獻4分打點，追平個人生涯新高，前一次是2021年7月28日，而他生涯最多壘打數也寫下新高，並追平2021年後的隊史紀錄，本季單場有8壘打數的是吉力吉撈．鞏冠、劉基鴻。
龍隊近期洋投戰力短缺，本土投手跳出來，郭郁政繳出7局好投壓制，被敲6支安打但沒有掉分，帶給球隊勝利機會，另有4次三振、沒有保送，投了81球後退場，拿下本季第2勝。
8局上接替的趙璟榮投20球只有7顆好球，只抓到1出局但3次保送留下滿壘退場，接手的李超1出局後被廖健富敲出滿貫砲，才抓到第3出局，但龍隊單局丟掉4分，3分記在趙璟榮帳上、1分是李超。
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