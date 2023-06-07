中職／喝郭天信一杯飲料被3次接殺 陳晨威傻眼又無奈

味全龍隊外野手郭天信昨晚9局上美技接殺準安打球，苦主樂天桃猿隊陳晨威脫帽致敬，而且這還是該場陳晨威第3次中外野飛球被接殺，想起賽前才喝過郭天信請的飲料，讓他直呼：「代價太大了吧。」還補一句，「下次換我請他。」

陳晨威昨天前兩打席都敲到中外野，落入「天網」被接殺，換局時兩人剛好有機會短暫交談，陳晨威說：「你的飲料很貴耶。」郭天信說：「你就不要打來我這邊啊。」原來賽前郭天信才剛好請陳晨威喝手搖飲。

雖然陳晨威第3個打席敲出游擊滾地球，但9局上又打到中外野，眼見有機會落地，郭天信硬是以飛撲方式將球接進手套，陳晨威說：「最後一次真的傻眼又無奈，當下覺得會安打，想說真的假的撲到了？怎麼這麼衰。」

郭天信1場3次接殺好友的球，就連龍隊休息室也注意到了，隊友紛紛比出「3」的手勢，陳晨威則是脫帽致敬，郭天信則說：「我原本以為接不到，但剛好球有稍微往這邊偏，還差點跑過頭。」

味全龍隊外野手郭天信（中）昨晚9局上美技接殺準安打球，苦主是樂天桃猿隊陳晨威（左），兩人今天賽前照樣閒聊，猿隊總教練曾豪駒（右）也加入。記者季相儒／攝影

兩個不同隊球員的好交情，是從今年經典賽中華隊而萌芽、開花，今天賽前還是正常「鬥嘴」，就連猿隊總教練曾豪駒也加入，陳晨威向郭天信開玩笑說：「你就是接人家安打，才打不出安打。」郭天信則說：「攻守要分開看啦。」