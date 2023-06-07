中職／賈西介紹的右投來不了 龍隊洋投殆盡鎖定2獨聯左投

味全龍隊新洋投鎖定中，兩名獨立聯盟、左投在雷達範圍內，領隊丁仲緯表示，有確定會再公布名單，希望本周至少可以先來一位。

龍隊近期洋投戰力接近真空，布里悍左腳骨裂、猛威爾右手肘韌帶撕裂，伍鐸也因肩膀不適在接受PRP注射治療，只剩鋼龍還在輪值內，必須要靠土投撐起戰力。

丁仲緯今日賽前表示，目前有找到2名獨立聯盟投手，已進入程序中，不過仍要等合約敲定後才能公布，「主要觀察他們對球的控制力，加上在這個時間點，會找有經驗的投手，需要他們能夠儘快適應中職環境。」

也因此龍隊目前鎖定的是在獨立聯盟有出賽的球員，丁仲緯說：「來台時機點希望盡早，最好本周可以來一位。」

先前投手教練賈西曾介紹一名在墨西哥聯盟打球的右投，不過受限於墨聯今年加強規範、防制季中挖角，因此未能成局。