韓職／昔「中華殺手」 40歲的吳昇桓摘美日韓職生涯500救援

年屆四十歲，效力韓職三星獅的「石佛」吳昇桓，昨日如例行公事般再度收下一次救援成功，達成韓日美職通算第500次救援成功的里程碑。

昨日對上NC恐龍的比賽中，吳昇桓九局上打卡上班，雖然在首打席遭打者敲出安打，卻接連透過二壘方向小飛球、三振收下兩出局數，再讓最後一名打者敲出一壘方向滾地球出局，他在韓職的第378次救援成功就此入手，加上在日職的80次、MLB的42次，剛好是職棒生涯第500次。

🦁 삼성 라이온즈 NO.21 오승환

한∙미∙일 통산 500세이브 달성! 💙 pic.twitter.com/sxtvmbTTKc — 삼성 라이온즈 (@twittlions) June 6, 2023

吳昇桓2005年加入三星獅，並在加冕新人王的同時，以總冠軍賽MVP之姿，幫助球隊捧起該年冠軍金盃。隨後幾年，吳昇桓不僅締造救援王三連霸，還多季將防禦率壓至1開頭甚至以下，成為當之無愧的「韓國最強終結者」，日後前往日職阪神虎、旅美加入紅雀、藍鳥、洛磯，或是鮭魚返鄉回到三星獅後也時有佳作。

另外，吳昇桓也是著名的「中華隊殺手」，除了在第三屆經典賽終結中華隊的逆轉希望外，也曾於隔屆經典賽，在九局下雙方平手、無人出局二壘有人時，連續解決林智勝、高國輝、陳鏞基等強打者，間接使中華隊全敗歸國，也讓他在台灣有「無生還」的美名。

即便本季已顯露老態，作為後援投手防禦率卻高達4.01，他在韓國棒壇的傳奇地位，隨著職棒生涯500次救援成功入帳，將變得更難以動搖，而他也希望能挑戰達成戰韓職生涯400次救援成功，距離這目標還有22次，他也說會試著努力看看，「讓球迷在第九局能看輕鬆看球。」