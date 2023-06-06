中職／獅隊打線本季5度吞蛋 兄弟金安生涯首勝到手

中信兄弟隊洋投金安揮別初登板的核爆，今天面對龍頭老大統一獅隊，繳出5.2局無失分好投，兄弟終場以1：0擊敗獅隊，金安拿下中職生涯首勝。

金安初登板面對樂天桃猿隊，只撐1.1局狂失7分，此役再上不再動盪，先發5.2局被敲6安打、無失分，第6局兩出局後被陳鏞基敲出三壘方向內野安打，投手教練王建民上丘換投，他差1個出局數無緣完成優質先發。

獅隊由羅昂先發7局只被敲3安打、失1分，兄弟打線在2局上保送、安打攻占一、三壘有人，江坤宇的高飛犧牲打幫助兄弟先馳得點，也是兩軍全場唯一分數進帳，羅昂的好投未獲隊友一絲一毫火力支援，承擔本季第4敗。

這是聯盟本季第18場完封賽事，獅隊第5度被完封為5隊最多，其次為富邦悍將隊4次，另外3隊都是3次。