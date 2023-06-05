中職／桃猿「響樂趴」邀陳冠宇開球 找來神秘嘉賓聯彈

樂天桃猿隊6月16、17日主場舉辦「基富通響樂趴」，兩天分成古典、爵士主題，今天公布16日邀請台灣知名音樂家陳冠宇蒞臨開場表演及開球。

全猿主場首度的古典音樂主題日因疫情延宕兩年，終於在今年順利舉辦，全猿主場即將成為典雅聖殿。16日「響樂趴」古典音樂主題請來陳冠宇開場表演及開球，陳冠宇是臺北市立大學音樂學系專任教授兼系主任暨國立台灣師範大學音樂學系兼任教授，並擔任「陳冠宇室內樂團」音樂總監及「鴻宇國際藝術有限公司」專屬音樂家。

陳冠宇以鋼琴第一名成績獲得國立台灣師範大學音樂學系學士學位、並獲得美國紐約曼哈頓音樂學院鋼琴演奏碩士學位、職業演奏家文憑、鋼琴教學法文憑和美國紐約市立大學鋼琴演奏博士候選人。

陳冠宇自小時即在山葉音樂教室受到完整音樂教育系統之啟蒙和進階訓練，在台灣求學期間已囊括各項鋼琴比賽冠軍；旅美留學期間，更獲得多項國際獎項。曾於美國紐約卡內基Weill音樂廳、林肯中心Alice Tully音樂廳、奧地利維也納Bosendorfer音樂廳、日本東京五反田文化中心音樂廳、大阪村松音樂廳、中國廈門藝校音樂廳和武漢音樂學院編鐘音樂廳等地舉行鋼琴獨奏會，每次均獲得樂評家極高之評價。

全猿主場即將在Globall mall大樂放鬆區架設Steinway & Sons史坦威鋼琴，由陳冠宇在現場賽前、晚上6點演繹知名古典樂曲，交錯的黑白鍵孕育著各種不同的美妙音樂，陳冠宇也會在當日的表演邀請神秘嘉賓共同聯彈。