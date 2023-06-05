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中職／獅隊爭冠最穩靠山 4洋投戰力海放各隊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊洋投羅昂。本報資料照片
統一獅隊洋投羅昂。本報資料照片

統一獅隊在戰績榜上一路竄升，洋投戰力功不可沒，4位「洋獅子」攜手繳出的各項數據都是5隊最佳，在其他隊還在補缺同時，展示洋投還能輪休的餘裕。

獅隊本季找回布雷克、羅昂、克維斯，加上新洋投勝騎士，4人合計貢獻15勝、172.2局、防禦率2.35、被打擊率0.220、每局被上壘率1.05、151次三振，全數都是5隊最優。

味全龍隊洋投貢獻12勝、160.2局都居次，但多數來自鋼龍（8勝、67局），布里悍因骨裂動刀，猛威爾手肘傷勢約到不續，伍鐸也因肩膀不適進行PRP注射治療，前一場出賽已是5月20日，洋投先發只剩鋼龍獨挑大梁，成為爭冠時期的罩門。

將一名外籍戰力部署在野手的中信兄弟隊，無意外洋投貢獻度最薄弱，目前僅拿下6勝、90.1局，德保拉就占了5勝、63局。

若看各隊洋投繳出的優質先發場數，獅隊的19場也是最多，龍隊的17場居次，富邦悍將隊帳面上為11場，但還有一場肯特真先發、假中繼的6局失1分好投，實質上是12場，樂天桃猿隊則是11場，兄弟的9場最少。

樂天桃猿 富邦悍將 統一獅

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