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棒球／裁判圈也有me too！通靈少女本尊爆：有男裁判闖房門

聯合新聞網／ 綜合報導
劉柏君。 報系資料照
劉柏君。 報系資料照

近日職場性騷議題在國內發酵，就連裁判圈也出現爭議，戲劇《通靈少女》主角原型人物劉柏君響應「Me Too」，發文揭開自己不止一次遭男裁判性騷擾的過往。她表示自己熱愛棒球，但沒想過帶給我最多傷痛的也是棒球。

劉柏君是台灣第一位獲得全國棒協認證的女性棒球裁判，並長期推動「運動性平」，2019年進入聯合國、獲頒國際奧會婦女與運動世界獎。不過她4日卻在臉書驚爆自己在裁判圈，不只一次被性騷擾。

她透露剛進裁判圈時智慧型手機仍不普遍，有一名張姓裁判堅持要當面告知班表，並在接觸時發生過越界行為。劉柏君指出，有次在河濱球場傳達班表訊息，「得知班表後我就想離開了，然後他從背後抱住我。細節我就不說了，只能慶幸我有練空手道掙脫了。當我怒斥他在幹嘛時，他還辯解是朋友之間祝賀，我要揍他時他騎上機車跑了 。」

那位裁判之後持續電話騷擾，雙方在裁判會議不得不見面，他當眾說，「妳一直不接我電話，坦白說我很不開心。」劉柏君怒回，「你不要再打給我，不要有任何聯繫。」不過對方仍窮追不捨，請上級處理也未果，劉柏君要求班表避開同場執法，但部分裁判不同意，還有指責的聲音出現，「妳不要站裁判就沒事了，都是妳的問題。」

儘管有力挺她的裁判，但劉柏君在國內仍逐漸失去執法機會，只好出國尋求機會。歸國後中華棒協秘書長林宗成了解原委，並幫助她重新獲得執法機會。不過某次國際賽她的噩夢再度來臨，住在台中通豪飯店時，有位尊敬的前輩突然按門鈴，她沒想太多就開門，一開門那人就直接躺在床上說要睡午覺。

劉柏君馬上趕他出房門，「你要睡午覺回你房間，躺我床上成何體統！」當她打算自己離開房間時，卻被壓門阻止，她只好趁隙躲進洗手間反鎖，「他叫我開門，我說不要，叫他離開！」劉柏君指出當時沒有帶手機進去，「不知道該怎麼辦？也不知道僵持多久，那時真的會腦筋一片空白，直到看到洗手間有飯店電話。我跟他說，『你再不離開我就打電話給櫃台！』然後我才聽到他離開房間的聲音，才敢出來。 」

劉柏君之後在外地執法，都不告知房號以保護自己，但此舉卻被裁判們認為有名後耍大牌、不好相處。劉柏君希望環境更好，因此當幾年前裁判又發生不當行為時，馬上就發聲，必須要譴責和處理，那時也有人護航，「他只是玩開了，又沒有什麼？」甚至還有女性不滿她的做法，不過她仍向教育部長申訴，馬上就獲得處理。

她文末寫道，想跟那些當初攻擊她抗議的人說：「妳們真可恥。」她要跟那些袖手旁觀或跟著排擠的人說：「沒關係，但希望你們心裡知道那樣是不對的。」她要跟同樣有類似不舒服經驗的人說：「妳沒有做錯什麼，妳的不舒服是真實，照顧好自己。」

劉柏君

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