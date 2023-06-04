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中職／中信兄弟10號舉行阪神日 球團說前教頭林威助來不了

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中職／中信兄弟10號舉行阪神日 球團說前教頭林威助來不了

聯合新聞網／ 綜合報導
中信兄弟隊前總教練林威助。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊前總教練林威助。圖／中信兄弟隊提供

中華職棒中信兄弟球團於10、11日兩天在主場進行「阪神日」活動，就是與日本職棒阪神虎隊合作，邀請該隊吉祥物拉奇(LUCKY)與奇太(KITA)，攜手小翔和艾比一起大力應援，然而據媒體報導，曾效命阪神虎隊長達10年的前教頭林威助，在這場活動中並不會出席。

據《ET運動雲》今天報導指出，中信兄弟球團已明確回應，林威助仍在休假中，並不會出席球團活動。

兄弟前教頭林威助，於上個月10日突然被球團宣布轉任海外發展顧問，換由彭政閔接手總教練一，該項宣布令球迷相當震撼，也引發不少抗議風波，但球團方面只是請外界不要過度猜測，卻一直未說明正式解職原因，至於林威助本人至今也未出面，對外界發表任何談話，使得事件真相一直是個謎。

林威助2003年起在日本職棒阪神虎隊效命，直至2013年離開，2014年轉戰兄弟，2017年結束退休後轉任教練，2021年接任總教練。中信兄弟去年開始舉辦阪神日與林威助不無關係，但在林威助被換掉後，也有球迷發動拒看「阪神日」，如今隨著阪神日的到來，林威助卻無緣到場。

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