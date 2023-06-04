中職／主揪五貓團 陳晨威應球迷要求：與貓共存

樂天桃猿隊「動紫趴」有一大爆點，外野手陳晨威昨晚開唱「學貓叫」，正面面對因負面新聞而來的梗，陳晨威今天也大方回應：「未來就是與貓共存了。」

動紫趴球員演唱環節原本安排陳鴻文開唱，因確診緊急換成陳晨威，他第一首演唱李聖傑的「最近」，第二首大方開唱「學貓叫」，梁家榮、廖健富、張閔勛、朱育賢、藍寅倫五名隊友還扮成貓咪一起登台，引發球迷熱烈迴響。

「既然都被Cue了，就應球迷要求。」陳晨威表示，因為臨時要唱，第二首歌就比較偏娛樂性質，既然過去的事情已經成為話題，也不用特別在意，而是去習慣、共存。

陳晨威還主動召集隊友，請他們幫忙伴舞，昨天比賽中間藍寅倫因自打球被抬下場時，陳晨威努力祈禱不要受傷，「他是我們團長，不能跳怎麼辦？千萬不能受傷啊。」

不過隊友答應陳晨威登台的條件是要球隊贏球，陳晨威昨晚也敲出3安猛打，為球隊8：2擊敗富邦悍將隊盡一份力，陳晨威說：「昨天賽前就想說一定要打好，要幫球隊贏球，不然唱歌太尷尬了。」

不只昨天，陳晨威最近5場比賽敲出7支安打，打擊率回升到2成46，他表示，狀態是有點回來，「有找到自己想要的感覺。」